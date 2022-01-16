Дипломат Ульянов обратил внимание на опечатку Блинкена в твите о российских военных

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил «опечатку» госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил о «наращивании военного присутствия» России «на территории Украины».

Накануне Блинкен опубликовал твит, в котором заявил, что обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем «наращивание Россией военного присутствия на территории Украины и вблизи её границ».

Ульянов обратил внимание на сообщение американского дипломата, уточнив, не является ли это опечаткой.

«Наращивание военного присутствия России НА территории Украины и вблизи её границ? Разве это не опечатка?» — написал дипломат.

Как ранее напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выводы о якобы возможном размещении Россией наступательных вооружений на Украине принадлежат СМИ.

Российское посольство в Вашингтоне также назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».