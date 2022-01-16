Дипломат Ульянов обратил внимание на опечатку Блинкена в твите о российских военных
- РИА Новости
Накануне Блинкен опубликовал твит, в котором заявил, что обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем «наращивание Россией военного присутствия на территории Украины и вблизи её границ».
Ульянов обратил внимание на сообщение американского дипломата, уточнив, не является ли это опечаткой.
«Наращивание военного присутствия России НА территории Украины и вблизи её границ? Разве это не опечатка?» — написал дипломат.
Как ранее напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выводы о якобы возможном размещении Россией наступательных вооружений на Украине принадлежат СМИ.
Российское посольство в Вашингтоне также назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».