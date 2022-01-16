Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО зависит исключительно от альянса и Киева

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит исключительно от Киева и государств — членов альянса.

«Я считаю, что это решение зависит исключительно от Украины и 30 стран — членов НАТО. Украина приняла своё решение уже давно», — заявил он в интервью Bild.

Кулеба отметил, что Киев стремится к членству в НАТО, это прописано «в Конституции и во внешнеполитической стратегии» Украины.

Ранее руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина «абсолютно готова» стать членом НАТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на Украину не распространяются гарантии безопасности блока, так как она не состоит в альянсе, хоть и является его партнёром.