Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО зависит исключительно от альянса и Киева

Короткая ссылка
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит исключительно от Киева и государств — членов альянса.
Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО зависит исключительно от альянса и Киева
  • Legion-Media

«Я считаю, что это решение зависит исключительно от Украины и 30 стран — членов НАТО. Украина приняла своё решение уже давно», — заявил он в интервью Bild.

Кулеба отметил, что Киев стремится к членству в НАТО, это прописано «в Конституции и во внешнеполитической стратегии» Украины.

Ранее руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина «абсолютно готова» стать членом НАТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на Украину не распространяются гарантии безопасности блока, так как она не состоит в альянсе, хоть и является его партнёром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить