В США выразили готовность поддержать Королевство Тонга в связи с извержением вулкана

Короткая ссылка
Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил о готовности страны оказать помощь Королевству Тонга в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Хаапай и последовавшими за ним цунами.

«Соединённые Штаты готовы оказать поддержку тихоокеанским соседям», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он также выразил обеспокоенность в отношении жителей Тонги, которые восстанавливаются после извержения вулкана и цунами.

Ранее угроза цунами была объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак сообщил, что ООН следит за ситуацией с цунами в Тихоокеанском регионе и готова предоставить помощь в случае необходимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить