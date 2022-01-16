В США выразили готовность поддержать Королевство Тонга в связи с извержением вулкана

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил о готовности страны оказать помощь Королевству Тонга в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Хаапай и последовавшими за ним цунами.

«Соединённые Штаты готовы оказать поддержку тихоокеанским соседям», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Он также выразил обеспокоенность в отношении жителей Тонги, которые восстанавливаются после извержения вулкана и цунами.

Deeply concerned for the people of Tonga as they recover from the aftermath of a volcanic eruption and tsunami. The United States stands prepared to provide support to our Pacific neighbors. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 16, 2022

Ранее угроза цунами была объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак сообщил, что ООН следит за ситуацией с цунами в Тихоокеанском регионе и готова предоставить помощь в случае необходимости.