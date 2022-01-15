РИА Новости: на Курилах и в Японии объявлена угроза цунами

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Угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Кроме того, угроза цунами высотой до 3 м объявлена в Японии.
РИА Новости: на Курилах и в Японии объявлена угроза цунами
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«Центр цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 м (для Японии — 0,3 м) в результате извержения подводного вулкана в Тонге», — сообщили агентству.

Угрозы населению и территории России нет, проведено оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

По данным метеорологического управления Японии, предупреждение об угрозе действует для островов Амами и Токара в Тихом океане.

«Приблизительная максимальная высота волны цунами — 3 м», — заявили в ведомстве.

Как стало известно ранее, король полинезийского государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана Хунга-Хаапай, а также из-за цунами, обрушившегося на столицу Нукуалофу.

Угроза цунами была объявлена на островах Фиджи, в Королевстве Тонга, в Американском Самоа и Новой Зеландии.

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