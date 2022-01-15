Короля Тонга эвакуировали из дворца из-за извержения вулкана и цунами

Король полинезийского государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца.

Как сообщает Radio New Zealand, причиной этого стало извержение вулкана Хунга-Хаапай, а также цунами, обрушившееся на столицу Нукуалофу.

Полицейские и военные сопроводили короля на виллу, местным жителям рекомендовали держаться подальше от побережья и перебраться на возвышенности.

Отмечается, что волна цунами разрушила береговую линию и повредила часть домов в округах Палаули и Сатупаитеа, расположенных на южном берегу острова Савайи.

Угроза цунами была объявлена на островах Фиджи, в Королевстве Тонга, в Американском Самоа и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у побережья Фиджи.