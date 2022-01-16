В ООН заявили о готовности помочь в связи с цунами в тихоокеанском регионе
Об этом сообщает РИА Новости.
«Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш. — RT) глубоко обеспокоен сообщениями о цунами и пепле, обрушившимися на Тонга, а также предупреждениями о цунами», — сказано в заявлении Хака.
Он отметил, что Гутерреш благодарен государствам, которые уже предложили свою поддержку.
Ранее угроза цунами была объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга.
Король полинезийского государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана и цунами.