В ООН заявили о готовности помочь в связи с цунами в тихоокеанском регионе

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что ООН следит за ситуацией с цунами в тихоокеанском регионе и готова предоставить помощь в случае необходимости.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш. — RT) глубоко обеспокоен сообщениями о цунами и пепле, обрушившимися на Тонга, а также предупреждениями о цунами», — сказано в заявлении Хака.

Он отметил, что Гутерреш благодарен государствам, которые уже предложили свою поддержку.

Ранее угроза цунами была объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга.

Король полинезийского государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана и цунами.