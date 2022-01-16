В Японии около 210 тысячам граждан предписано эвакуироваться из-за угрозы цунами

Как минимум 210 тыс. жителей Японии получили предписание об эвакуации из-за угрозы цунами. Об этом информирует агентство Kyodo со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

«Трёхметровое цунами может поразить некоторые юго-западные острова Японии», — приводит агентство сообщение.

Данное указание распространяется на жителей нескольких районов северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы.

Все вышеуказанные префектуры находятся на побережье Тихого океана.

Помимо того, отменено 27 внутренних авиарейсов.

Ранее угроза цунами была объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга.

Позднее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что ООН следит за ситуацией с цунами в тихоокеанском регионе и готова предоставить помощь в случае необходимости.