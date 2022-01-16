В Японии около 210 тысячам граждан предписано эвакуироваться из-за угрозы цунами
«Трёхметровое цунами может поразить некоторые юго-западные острова Японии», — приводит агентство сообщение.
Данное указание распространяется на жителей нескольких районов северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы.
Все вышеуказанные префектуры находятся на побережье Тихого океана.
Помимо того, отменено 27 внутренних авиарейсов.
Ранее угроза цунами была объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга.
Позднее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что ООН следит за ситуацией с цунами в тихоокеанском регионе и готова предоставить помощь в случае необходимости.