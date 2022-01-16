В Мексике зафиксировали антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Мексике зарегистрировали 47 113 случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным значением за всё время пандемии. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на данные Минздрава республики.

«За минувшие 24 часа зарегистрировано 47 113 новых случаев COVID-19, страна вновь превысила свой максимальный антирекорд», — пишет издание. На данный момент в Мексике зафиксировано 4 349 182 случаев коронавируса за всё время пандемии. С начала пандемии от коронавируса скончались в общей сложности 301 334 человек. Ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в 2022 году страна намерена завершить разработку собственной вакцины от COVID-19 под названием Patria. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».