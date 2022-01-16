В Мексике зафиксировали антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки
«За минувшие 24 часа зарегистрировано 47 113 новых случаев COVID-19, страна вновь превысила свой максимальный антирекорд», — пишет издание.
На данный момент в Мексике зафиксировано 4 349 182 случаев коронавируса за всё время пандемии.
С начала пандемии от коронавируса скончались в общей сложности 301 334 человек.
Ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в 2022 году страна намерена завершить разработку собственной вакцины от COVID-19 под названием Patria.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».