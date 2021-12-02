В Мексике намерены создать свою вакцину от коронавируса в 2022 году

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в следующем году страна намерена завершить разработку собственной вакцины от COVID-19 под названием Patria.

«Вакцина Patria будет доступна с 2022 года», — цитирует Agencia de Noticias заявление президента, сделанное в рамках пресс-конференции.

Он пояснил, что на первом этапе исследований результаты хорошие.

Отмечается, что Patria была разработана совместно с лабораторией Avimex.

Ранее в мексиканском Минздраве заявили, что с конца прошлого года использовали порядка 100 млн доз различных вакцин от новой коронавирусной инфекции для защиты населения старше 18 лет.