В Мексике намерены создать свою вакцину от коронавируса в 2022 году
«Вакцина Patria будет доступна с 2022 года», — цитирует Agencia de Noticias заявление президента, сделанное в рамках пресс-конференции.
Он пояснил, что на первом этапе исследований результаты хорошие.
Отмечается, что Patria была разработана совместно с лабораторией Avimex.
Ранее в мексиканском Минздраве заявили, что с конца прошлого года использовали порядка 100 млн доз различных вакцин от новой коронавирусной инфекции для защиты населения старше 18 лет.