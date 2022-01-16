В МИД Британии порекомендовали России «прекратить агрессию» в отношении Украины

Глава британского МИД Лиз Трасс порекомендовала России «остановить агрессию» в отношении Украины и и прекратить эскалацию напряжённости.

«Россия должна прекратить свою агрессию, провести деэскалацию и начать конструктивные переговоры», — написала министр в своём Twitter-аккаунте.

По её мнению, Россия якобы проводит дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию Украины.

Ранее Трасс выразила мнение, что Россия должна начать дипломатический диалог с другими странами для снижения напряжённости на границе с Украиной.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Великобритания «раскачивает» внутриполитическую ситуацию в России.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.