Захарова: Британия раскачивает внутриполитическую ситуацию в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Великобритания раскачивает внутриполитическую ситуацию в России.

В своём Telegram-канале Захарова прикрепила ссылку на сайт Underside, который занимается расследованиями проекта, где выложен ряд документов британского МИД. Она отметила, что документы «вызывают ужас».

Она отметила, что в архивах проекта содержится информация о том, что более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) «на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении».

«Кроме того, речь уже идёт о весьма серьёзных вещах — британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране», — написала Захарова.

Она отметила наличие грантового плана под кодом P2.031, «предполагающего спонсирование вовлечённости в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества» в России.

Ранее Захарова выразила мнение, что современный мировой порядок, диктуемый Западом, может определяться скорее как «право сильного».