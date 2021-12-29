Захарова дала характеристику предлагаемому Западом новому миропорядку
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Об этом пишет kp.ru.
«Опыт мировых войн у человечества имеется. Их было две, обе в ХХ веке. После Второй мировой, «насытившись» теми ужасами, которые она принесла в жизнь человека, мировые политики, государственные деятели создали Организацию Объединённых Наций, выработали международно-правовые основы для развития двусторонних, многосторонних отношений. И эта система работала. Сегодня Запад предлагает другой миропорядок, основанный на правилах. Но эти подходы не основаны на коллективных обсуждениях, коллективном принятии решений, на поиске ответов с учётом мнения различных стран и народов, не учитывают культурные особенности, традиции и так далее. Это ближе, наверное, к праву сильного», — сказала она.
Ранее Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к железному занавесу в отношениях с Западом.