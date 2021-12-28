Захарова: Россия не намерена возвращаться к железному занавесу в отношениях с Западом

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Россия не намерена возвращаться к железному занавесу в отношениях с Западом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Россия не намерена возвращаться к железному занавесу в отношениях с Западом
  • РИА Новости

Об этом она сказала в интервью телеканалу «БелРос».

При этом Захарова отметила, что неизвестно, что «они уж у себя будут строить, наши западные партнёры».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад должен «немедленно, сейчас» дать гарантии безопасности России, а не наоборот.

Он также отметил, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, потому что они легко выходят из договоров.

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