Захарова: Россия не намерена возвращаться к железному занавесу в отношениях с Западом

Россия не намерена возвращаться к железному занавесу в отношениях с Западом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом она сказала в интервью телеканалу «БелРос».

При этом Захарова отметила, что неизвестно, что «они уж у себя будут строить, наши западные партнёры».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад должен «немедленно, сейчас» дать гарантии безопасности России, а не наоборот.

Он также отметил, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, потому что они легко выходят из договоров.