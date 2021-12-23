Путин: Запад немедленно должен дать России гарантии безопасности, а не наоборот

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Запад должен «немедленно, сейчас» дать гарантии безопасности России, а не наоборот, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Запад немедленно должен дать России гарантии безопасности, а не наоборот
  • РИА Новости

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России — сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки Sky News.

Он подчеркнул, что для России важен не ход переговоров, а результат.

«А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы. Немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями», — заявил российский лидер.

Как ранее заявили в российском МИД, Россия не потерпит предъявления со стороны США каких-то предварительных условий для дальнейшей работы по гарантиям безопасности.

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