Рябков: Россия не потерпит предварительных условий от США в работе по безопасности

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Россия не потерпит предъявления со стороны США каких-то предварительных условий для дальнейшей работы по гарантиям безопасности, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: Россия не потерпит предварительных условий от США в работе по безопасности
  • РИА Новости

По его словам, российские дипломаты стремятся к быстрой формализации изложенных договорённостей.

«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам... то тогда это не получится», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.

В Кремле отмечали, что российские дипломаты готовы в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров.

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