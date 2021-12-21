Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США нельзя верить
- РИА Новости
«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем... этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными», — сказал Путин на заседании коллегии Министерства обороны.
Ранее Путин рассказал, что президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных по переговорам о гарантиях безопасности между Россией и США.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности.