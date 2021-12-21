Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США нельзя верить

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Президент России Владимир Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, потому что они легко выходят из договоров.
Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США нельзя верить
  • РИА Новости

«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем... этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными», — сказал Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

Ранее Путин рассказал, что президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных по переговорам о гарантиях безопасности между Россией и США.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности.

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