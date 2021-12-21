Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США нельзя верить

Президент России Владимир Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, потому что они легко выходят из договоров.

«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем... этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными», — сказал Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

Ранее Путин рассказал, что президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных по переговорам о гарантиях безопасности между Россией и США.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности.