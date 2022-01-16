Мадуро выразил надежду на возобновление в будущем диалога с оппозицией

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро в рамках ежегодного обращения к нации объявил, что власти страны надеются в будущем на возобновление диалога с правой оппозицией при посредничестве Мексики.

Об этом информирует РИА Новости.

«Надеюсь, что... мы возобновим диалог в Мексике», — сказал он.

По словам венесуэльского президента, этого ожидает вся страна.

Ранее Мадуро объявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.

До этого президент Венесуэлы заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.

В октябре власти Венесуэлы заявили, что останавливают участие в диалоге с оппозицией, который проходит в Мехико, из-за экстрадиции венесуэльского дипломата Алекса Сааба в США.

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