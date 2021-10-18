Венесуэла заявит в международные инстанции о похищении дипломата Сааба

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.

«Его вывезли без ордера на арест, без ордера Интерпола, без документов похитили. Это похищение, тяжелое преступление для международного и дипломатического права, норм о защите дипломатов в мире. Очень тяжелое. Мы должны заявить об этом серьезном преступлении в международные инстанции и продолжать бороться с североамериканским империализмом», — приводит РИА Новости его слова.

Мадуро отметил, что экстрадиция Сааба привела к тому, что правительство остановило участие в диалоге с оппозицией, который проходит в Мехико.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы заявили, что останавливают участие в диалоге с оппозицией, который проходит в Мехико, из-за экстрадиции венесуэльского дипломата Алекса Сааба в США.