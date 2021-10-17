Диалог с оппозицией в Венесуэле останавливается из-за экстрадиции дипломата в США

Власти Венесуэлы заявили, что останавливают участие в диалоге с оппозицией, который проходит в Мехико, из-за экстрадиции венесуэльского дипломата Алекса Сааба в США.

Об этом в эфире телеканала VTV заявил глава переговорной делегации, спикер национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

«Наша делегация заявляет, что останавливает свое участие в столе диалога и переговорах. Следовательно, мы не прибудем на раунд переговоров, назначенный на завтра в 16 часов в Мехико, выражая глубокий протест против брутальной агрессии против человека, находящегося в статусе нашего делегата», — приводит РИА Новости его слова.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии.

Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран.

Агентство Reuters сообщило, что власти Кабо-Верде выдали Сааба США 16 октбря. Каракас назвал его экстрадицию похищением и нарушением прав человека.