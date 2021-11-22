Мадуро не намерен возобновлять диалог с оппозицией

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Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил, что Соединённые Штаты должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба, прежде чем смогут возобновиться переговоры с правой оппозицией.

«США совершили очень серьёзный шаг — похитить члена правительственной делегации на переговорах в Мехико... Это правительство США воткнуло нож в спину диалога боливарианского правительства Венесуэлы и экстремистской оппозиции Гуаидо», — передаёт РИА Новости заявление Мадуро.

По его мнению, в настоящее время условия для возобновления диалога с оппозицией отсутствуют.

«Когда мы поймём, что условия появились, мы...  сообщим это стране», — резюмировал Мадуро.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что власти страны обратятся в международные организации с заявлением о похищении дипломата Алекса Сааба, который был экстрадирован в США.

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