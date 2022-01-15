Генсек ОДКБ Зась отметил политизацию Западом оценки действий миротворцев в Казахстане

Короткая ссылка
Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что США и другие страны Запада политизируют оценку действий миротворческих сил организации в Казахстане.
Генсек ОДКБ Зась отметил политизацию Западом оценки действий миротворцев в Казахстане
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью «Беларусь 1».

«По всей видимости, это (политизация. — RT) есть. Да, сейчас сложные отношения, допустим, у России и США и других стран Запада, сложный диалог, даже какое-то противостояние. Конечно, действия, в которых участвует Россия, … тоже будут политизированы», — цитирует Зася РИА Новости.

Как ранее заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, реакция США на операцию ОДКБ в Казахстане была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях Вашингтона в Евразии.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США хотят услышать от Казахстана объяснения, почему власти страны решили обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить