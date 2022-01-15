Генсек ОДКБ Зась отметил политизацию Западом оценки действий миротворцев в Казахстане

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что США и другие страны Запада политизируют оценку действий миротворческих сил организации в Казахстане.

Об этом он сказал в интервью «Беларусь 1».

«По всей видимости, это (политизация. — RT) есть. Да, сейчас сложные отношения, допустим, у России и США и других стран Запада, сложный диалог, даже какое-то противостояние. Конечно, действия, в которых участвует Россия, … тоже будут политизированы», — цитирует Зася РИА Новости.

Как ранее заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, реакция США на операцию ОДКБ в Казахстане была саморазоблачающей, подтвердила худшие предположения Москвы о намерениях Вашингтона в Евразии.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США хотят услышать от Казахстана объяснения, почему власти страны решили обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки.