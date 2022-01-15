Нуланд: США надеются добиться деэскалации вокруг Украины с помощью дипломатии
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- AP
«Мы считаем, что можем достичь деэскалации и добиться некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии. Мы надеемся и ожидаем, что Москва останется за столом переговоров по нашим идеям, но это выбор Путина», — сказала она в интервью Financial Times.
Нуланд также заявила, что у США есть 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину.
Ранее в Белом доме отметили, что «вторжение» России на Украину может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».
Российское посольство в Вашингтоне назвало это заявление вбросом и информационным давлением.