Нуланд: США надеются добиться деэскалации вокруг Украины с помощью дипломатии

В Вашингтоне рассчитывают добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса с помощью дипломатии в отношениях с Россией, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Мы считаем, что можем достичь деэскалации и добиться некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии. Мы надеемся и ожидаем, что Москва останется за столом переговоров по нашим идеям, но это выбор Путина», — сказала она в интервью Financial Times.

Нуланд также заявила, что у США есть 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину.

Ранее в Белом доме отметили, что «вторжение» России на Украину может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».

Российское посольство в Вашингтоне назвало это заявление вбросом и информационным давлением.