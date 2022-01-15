Замгоссекретаря Нуланд: у США есть 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину

США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину, заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд. По её словам, санкции Соединённых Штатов и европейских стран в отношении России в таком случае могут отличаться друг от друга.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях... Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо (агрессивный. — RT) шаг», — сказала Нуланд в интервью Financial Times, её слова приводит ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что «вторжение» России на Украину может начаться в середине января-февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».

Российское посольство в Вашингтоне назвало это заявление вбросом и информационным давлением.