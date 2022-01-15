Замгоссекретаря Нуланд: у США есть 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину

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США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину, заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд. По её словам, санкции Соединённых Штатов и европейских стран в отношении России в таком случае могут отличаться друг от друга.
Замгоссекретаря Нуланд: у США есть 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину
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«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях... Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо (агрессивный. — RT) шаг», — сказала Нуланд в интервью Financial Times, её слова приводит ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что «вторжение» России на Украину может начаться в середине января-февраля, а Москва якобы может «сфабриковать повод для нападения».

Российское посольство в Вашингтоне назвало это заявление вбросом и информационным давлением.

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