Американский сенатор Рубио представил новый проект санкций против России

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Американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил новый проект санкций против российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба законодателя.
Американский сенатор Рубио представил новый проект санкций против России
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

«Законопроект предполагает введение немедленных и жёстких персональных санкций в отношении Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Рубио предлагает обязать разведку каждые 20 дней отчитываться конгрессу о том, «нарушила ли Россия» территориальную целостность Украины.

Как отмечается, в случае «российского вторжения» предлагается в течение десяти дней ввести санкции против руководства России — премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу и лично Путина — «заблокировать их собственность и визы».

Согласно проекту Рубио, эти же меры предлагается ввести против ряда российских бизнесменов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы введения санкций со стороны США против России являются продолжением деструктивной линии Вашингтона.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея о возможных новых санкциях США против России и её президента Владимира Путина сравнима с инициативой о разрыве отношений.

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