Захарова назвала деструктивной линией США угрозы новых санкций против России

Угрозы введения санкций со стороны США против России являются продолжением деструктивной линии Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассматриваем это как продолжение деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея о возможных новых санкциях США против России и её президента Владимира Путина сравнима с инициативой о разрыве отношений.

Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российского президента и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.