Захарова назвала деструктивной линией США угрозы новых санкций против России
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«Мы рассматриваем это как продолжение деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея о возможных новых санкциях США против России и её президента Владимира Путина сравнима с инициативой о разрыве отношений.
Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российского президента и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.