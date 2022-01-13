Захарова назвала деструктивной линией США угрозы новых санкций против России

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Угрозы введения санкций со стороны США против России являются продолжением деструктивной линии Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала деструктивной линией США угрозы новых санкций против России
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«Мы рассматриваем это как продолжение деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея о возможных новых санкциях США против России и её президента Владимира Путина сравнима с инициативой о разрыве отношений.

Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении российского президента и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

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