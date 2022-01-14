Псаки заявила об обеспокоенности США кибератакой на сайты властей Украины
- AP
По её словам, американская сторона пока не знает, кто стоит за этими атаками.
«Соединённые Штаты, наши союзники и партнёры обеспокоены кибератакой, и президент был проинформирован об этом... На данный момент у нас нет данных о том, кто это совершил, и я не могу представить какую-либо конкретику», — цитирует её РИА Новости.
14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.
Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.