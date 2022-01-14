Псаки заявила об обеспокоенности США кибератакой на сайты властей Украины

Короткая ссылка
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены кибератакой на сайты властей Украины.
Псаки заявила об обеспокоенности США кибератакой на сайты властей Украины
  • AP

По её словам, американская сторона пока не знает, кто стоит за этими атаками.

«Соединённые Штаты, наши союзники и партнёры обеспокоены кибератакой, и президент был проинформирован об этом... На данный момент у нас нет данных о том, кто это совершил, и я не могу представить какую-либо конкретику», — цитирует её РИА Новости.

14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить