Псаки заявила об обеспокоенности США кибератакой на сайты властей Украины

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены кибератакой на сайты властей Украины.

По её словам, американская сторона пока не знает, кто стоит за этими атаками.

«Соединённые Штаты, наши союзники и партнёры обеспокоены кибератакой, и президент был проинформирован об этом... На данный момент у нас нет данных о том, кто это совершил, и я не могу представить какую-либо конкретику», — цитирует её РИА Новости.

14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.