Хакеры попытались взломать официальный сайт Нацбанка Украины

Неизвестные предприняли попытку взлома официального сайта Национального банка Украины, однако кибератаку удалось нейтрализовать.

«В ночь с 13 на 14 января 2022 года во время глобальной атаки на правительственные веб-ресурсы зафиксированы попытки атаковать и официальный сайт Национального банка, которые удалось нейтрализовать», — говорится в сообщении на странице регулятора в Facebook.

В банке отметили, что все информационные системы в настоящее время работают в штатном режиме за исключением системы электронных платежей.

14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.

Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.