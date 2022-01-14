Путина проинформировали об итогах переговоров России и США

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Российский президент Владимир Путин проинформирован об итогах переговоров России и США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Москва ждёт письменных формулировок от оппонентов по переговорам, после этого будет проведён анализ.
Путина проинформировали об итогах переговоров России и США
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент проинформирован. И в настоящее время мы ждём письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ», — сказал представитель Кремля.

Как ранее заявил Дмитрий Песков, ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Он также заявил, что терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».

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