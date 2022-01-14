Профессор СПбГУ Ерёмина назвала цели «искусственного расширения» НАТО

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Анастасия Румянцева
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировала заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что НАТО в настоящее время занимается «искусственным расширением» и заманивает в свои ряды Скандинавские страны и Украину.
Профессор СПбГУ Ерёмина назвала цели «искусственного расширения» НАТО
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«Действительно, сейчас фокус внимания очень многих стран, глобальных держав смещается именно в сторону Арктического региона, там как раз есть нейтральные государства. Безусловно, интересы в отношении Швеции и Финляндии становятся значимыми для развития альянса именно в данном регионе. Мы видим, как наращивается взаимодействие по всем направлениям, проводятся совместные учения», — пояснила эксперт.

Она добавила, что основания для такого утверждения Лаврова есть.

«Есть такой очень важный момент: когда мы говорим об укреплении блока, речь идёт о выходе к различным бассейнам. Мы говорим об Атлантическом регионе, не только о Северном Ледовитом океане, о Балтийском регионе, о Черноморском регионе, поэтому мы наблюдаем укрепление позиций НАТО в Черноморском регионе. Понятно, что оно будет идти по линии усиления сотрудничества с Украиной», — заключила специалист.

Ранее Лавров заявил об искусственном расширении НАТО и «заманивании» в альянс Украины.

13 января генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер и могут «очень быстро» стать членами НАТО.

Также замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их членства в НАТО, если эти страны выразят такое желание.

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