Лавров заявил об искусственном расширении НАТО и «заманивании» в альянс Украины

НАТО в настоящее время занимается искусственным расширением и заманивает в свои ряды скандинавские страны и Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Министр отметил, что происходит «искусственное заманивание» и искусственное расширение структуры, которая потеряла смысл существования после холодной войны и исчезновения Варшавского договора.

Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер и могут «очень быстро» стать членами НАТО.

Также замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Соединённые Штаты готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их членства в НАТО, если эти страны выразят такое желание.