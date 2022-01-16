В Швеции заявили об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

Депутат шведского парламента Лотта Ульссон в обращении к министру обороны страны Петеру Хультквисту высказала свою озабоченность в связи с рядом проблем в сфере безопасности. RT ознакомился с тезисами Ульссон.

«За последний год ситуация с безопасностью в нашем ближнем зарубежье ухудшилась», — заявила парламентарий.

В частности, Ульссон обратила внимание на ситуацию с протестами в Белоруссии, а также упомянула политику российских властей, которые, по её словам, «пытаются диктовать» другим странам условия членства в оборонных союзах.

«В то же время мы наблюдаем, что в ЕС установились высокие цены на энергоносители, из-за которых люди замерзают и не могут оплатить свои счета за электроэнергию. Всё это ведёт к политической и военной нестабильности. Энергетика всегда была важным политическим вопросом с точки зрения политики безопасности, и сейчас это стало ещё очевиднее», — добавила депутат.

Она констатировала, что Швеция становится всё более зависимой от внешнего мира в плане энергетической стабильности. Это повышает уязвимость страны в случае «бойкота или конфликта», отметила Ульссон.

«Намерен ли министр в рамках работы правительства обсудить те аспекты шведской энергетики, которые относятся к политике безопасности на фоне изменений во внешнеполитическом положении страны?» — спросила она у Хультквиста, изложив свою позицию.

Ранее шведский парламентарий Ханс Валльмарк выразил мнение, что цены на газ в Европе выросли в том числе из-за «влияния», которое российская компания «Газпром» якобы оказывает на энергетический рынок.

Со своей стороны, замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.