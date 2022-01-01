В парламенте Швеции подняли вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Депутат шведского парламента Хампус Хагман поднял вопрос о возможном присоединении Стокгольма к государствам, которые заявили о намерении провести дипломатический бойкот грядущей зимней Олимпиады в Китае. Свою позицию он объяснил в обращении к главе МИД Анн Линде. С документом ознакомился RT.

Депутат напомнил, что о намерении не отправлять своих официальных представителей в Китай во время проведения Игр заявили несколько стран, включая США, Великобританию, Австралию и Литву.

По его словам, таким образом эти государства «дали понять, что не собираются участвовать в пропагандистской кампании Коммунистической партии Китая». В числе причин подобного протеста называются обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне, ситуация в Гонконге и «постоянные угрозы в адрес Тайваня».

У Стокгольма тоже есть поводы бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, заявил Хагман, в их число входят «похищение гражданина Швеции Гуй Минхая», а также «угрозы в адрес шведских политиков и журналистов».

«Китай действует крайне агрессивно по отношению к государствам, которые осуждают преступления Пекина», — добавил парламентарий.

В завершение своего обращения к главе МИД Хагман поинтересовался, не собирается ли Швеция объявить дипломатический бойкот грядущим зимним Играм.

Ранее в Китае отвергли выдвинутые рядом западных государств обвинения против страны в причастности к «геноциду в Синьцзяне и нарушению прав человека», выразив уверенность в том, что дипломатический бойкот не помешает успешному проведению Игр. В Пекине также подчеркнули, что подход Вашингтона серьёзно нарушает установленный Олимпийской хартией принцип политического нейтралитета спорта.

Зимняя Олимпиада пройдёт в КНР с 4 по 20 февраля 2022 года.