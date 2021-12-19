Трамп выступил против идеи бойкота ОИ-2022 в Пекине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает возможный бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Нет, не поддерживаю, потому что я видел, как это сделал президент Джимми Картер (речь о бойкоте ОИ-1980 в Москве. — RT), и это было ужасно. Это бьёт по спортсменам. Мы в состоянии принять гораздо более мощные меры. Я хочу видеть участие США. Я думаю, что спортсмены поедут и выиграют всё золото, серебро и бронзу», — приводит слова Трампа РИА Новости со ссылкой на интервью Fox News.

Администрация президента Джо Байдена не будет направлять официальную делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. При этом американские спортсмены смогут поехать на Игры.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей безразличен дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине.