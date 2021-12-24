Япония не намерена отправлять в Пекин на Олимпиаду правительственную делегацию

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Япония приняла решение не отправлять министров и правительственных чиновников на зимнюю Олимпиаду в Пекине в следующем году.
Япония не намерена отправлять в Пекин на Олимпиаду правительственную делегацию
  • Legion-Media

Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

«У нас нет планов отправлять в Пекин правительственную делегацию», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Япония на Олимпиаде будет представлена спортивными чиновниками, включая председателя оргкомитета состоявшихся в уходящем году Игр в Токио, депутата верхней палаты парламента Сэйко Хасимото.

Ранее посол КНР в Японии Кун Сюанью предупредил о возможном ущербе китайско-японским отношениям в случае присоединения Токио к дипломатическому бойкоту Олимпиады в 2022 году. Он призвал Японию проявлять осторожность и блокировать такой опасный шаг.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Президент США Джо Байден объявил дипломатический бойкот Играм, который предполагает отсутствие в Пекине представителей властей США, но не препятствует участию американских спортсменов.

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