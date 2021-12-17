Посол КНР в Японии предупредил Токио о последствиях дипломатического бойкота Олимпиады

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Посол КНР в Японии Кун Сюанью предупредил о возможном ущербе китайско-японским отношениям в случае присоединения Токио к дипломатическому бойкоту Олимпиады в 2022 году.
Посол КНР в Японии предупредил Токио о последствиях дипломатического бойкота Олимпиады
  • Reuters

Дипломат призвал Японию проявлять осторожность и блокировать такой опасный шаг.

«К сожалению, некоторые люди в Японии выступают с нападками на политическую систему Китая, основываясь на своих предвзятых взглядах, и распространяют слухи и ложь о ситуации с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, призывая к дипломатическому бойкоту пекинских Игр», — цитирует его Интерфакс.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека». К бойкоту также присоединились Австралия и Канада. При этом спортсмены из этих стран будут участвовать в Играх.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал малоэффективной инициативу ряда стран по дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине и призвал не политизировать олимпийское движение.

По словам французского лидера, «вместо небольших мер нужно заниматься полезной деятельностью».

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