Макрон выступил против дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал малоэффективной инициативу ряда стран по дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине и призвал не политизировать олимпийское движение.

«Думаю, не нужно политизировать эту тему, особенно принимать небольшие и символические меры», — цитирует ТАСС Макрона.

Он отметил, что бойкот прежде всего ассоциируется с отсутствием спортсменов на играх, приведя в пример ситуацию с Олимпийскими играми в Москве в 1980 году.

По словам французского лидера, «вместо небольших мер нужно заниматься полезной деятельностью».

Официально объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине США, Великобритания, Канада и Австралия. При этом спортсменам из этих стран не запрещено участвовать в Олимпиаде.

Ранее Поздняков назвал бессмысленным дипломатический бойкот рядом стран ОИ в Пекине.