Путин назвал неприемлемым решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
- РИА Новости
«Это решение неприемлемое и ошибочное», — сказал он.
По его словам, цель данного политического бойкота — это попытка сдержать развитие Китая.
«Спорт так же, как искусство, должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами», — отметил Путин.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Президент США Джо Байден объявил дипломатический бойкот Играм, который предполагает отсутствие в Пекине представителей властей США, но не препятствует участию американских спортсменов.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.