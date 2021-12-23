Путин назвал неприемлемым решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал неприемлемым решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине.

«Это решение неприемлемое и ошибочное», — сказал он.

По его словам, цель данного политического бойкота — это попытка сдержать развитие Китая.

«Спорт так же, как искусство, должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами», — отметил Путин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Президент США Джо Байден объявил дипломатический бойкот Играм, который предполагает отсутствие в Пекине представителей властей США, но не препятствует участию американских спортсменов.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.