Спикер Госдумы Володин призвал конгрессменов США соблюдать договорённости Путина и Байдена

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал американских конгрессменов придерживаться договорённостей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина о консультациях по гарантиям безопасности.
Спикер Госдумы Володин призвал конгрессменов США соблюдать договорённости Путина и Байдена
  • РИА Новости

«Хотел бы обратиться к конгрессменам. Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договорённости глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он также призвал западных партнёров подумать о последствиях санкционных угроз со стороны Вашингтона, отметив, что такая «истерия ни к чему хорошему не приведёт».

«Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность.
У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — заключил Володин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал полезными переговоры с Россией по безопасности, прошедшие на этой неделе.

31 декабря президенты Путин и Байден в телефонном разговоре подтвердили, что готовы к серьёзному и содержательному диалогу по вопросам о гарантиях безопасности.

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