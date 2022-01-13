Помощник Байдена по нацбезопасности назвал полезными переговоры с Россией

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал полезными переговоры с Россией по безопасности, прошедшие на этой неделе.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме.

«Дискуссии были откровенными и прямыми. Они были полезными. Они дали нам и России поводы задуматься», — приводит слова Салливана ТАСС.

Также он заявил, что нет запланированной даты для дальнейших переговоров с Россией.

«Нам надо сначала проконсультироваться с союзниками и партнёрами», — уточнил Салливан.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что переговоры США и России по гарантиям безопасности должны способствовать снижению напряжённости и уровня конфронтации.