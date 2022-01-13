Помощник Байдена по нацбезопасности назвал полезными переговоры с Россией

Короткая ссылка
Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал полезными переговоры с Россией по безопасности, прошедшие на этой неделе.
Помощник Байдена по нацбезопасности назвал полезными переговоры с Россией
  • AP
  • © Evan Vucci

Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме.

«Дискуссии были откровенными и прямыми. Они были полезными. Они дали нам и России поводы задуматься», — приводит слова Салливана ТАСС.

Также он заявил, что нет запланированной даты для дальнейших переговоров с Россией.

«Нам надо сначала проконсультироваться с союзниками и партнёрами», — уточнил Салливан.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что переговоры США и России по гарантиям безопасности должны способствовать снижению напряжённости и уровня конфронтации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить