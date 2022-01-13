Генсек ООН Гутерреш призвал США и Россию снизить напряжённость с помощью дипломатии
- AP
«Все обеспокоены нынешней эскалацией напряжённости. Крайне важно, чтобы диалог, который сейчас проходит, позволил найти путь к деэскалации напряжённости и позволил избежать любой конфронтации», — приводит РИА Новости его слова.
Гутерреш отметил, что столкновение Москвы и Вашингтона может стать «катастрофой для Европы и для всего мира».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.