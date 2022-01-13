Генсек ООН Гутерреш призвал США и Россию снизить напряжённость с помощью дипломатии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что переговоры США и России по гарантиям безопасности должны способствовать снижению напряжённости и уровня конфронтации.
Генсек ООН Гутерреш призвал США и Россию снизить напряжённость с помощью дипломатии
  • AP

«Все обеспокоены нынешней эскалацией напряжённости. Крайне важно, чтобы диалог, который сейчас проходит, позволил найти путь к деэскалации напряжённости и позволил избежать любой конфронтации», — приводит РИА Новости его слова.

Гутерреш отметил, что столкновение Москвы и Вашингтона может стать «катастрофой для Европы и для всего мира».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.

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