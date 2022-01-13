В МИД России заявили о готовности к нормализации отношений с Чехией
- Legion-Media
На брифинге с журналистами дипломат прокомментировала высказывание главы МИД Чехии Яна Липавского, который сообщил о необходимости искать пути налаживания диалога Москвы и Праги.
«Мы согласны с тем, что отношения необходимо выводить из тупика, это 100%, и, в принципе, мы к этому готовы. Однако, что касается выработки позитивной повестки, посмотрим, как заявление нового главы МИД Чехии будет воплощаться в жизнь чешской стороной. Ход за Прагой», — сказала Захарова.
14 мая российское правительство утвердило перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что причиной включения этих стран в список стали враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы.