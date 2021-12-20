Глава МИД Чехии заявил о необходимости перезагрузки отношений с Россией

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Нынешняя ситуация в отношениях Чехии и России «очень некомфортная», отношения стран необходимо перезагрузить. Об этом заявил глава чешского МИД Ян Липавский.
Глава МИД Чехии заявил о необходимости перезагрузки отношений с Россией
  • © Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
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Об этом сообщает Чешское ТВ.

«Отношения между Чехией и Россией находятся на очень низком уровне», — заявил Липавский.

Он отметил, что будет заниматься вопросом о том, «каким образом можно перезагрузить, повысить» отношения России и Чехии.

По его словам, нынешняя ситуация, когда представители властей обеих стран практически не общаются, «очень некомфортная».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности. 

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