Аналитик Суслов отметил основные трудности в вопросе остановки расширения НАТО

Замдиректора центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов выразил мнение, что заставить НАТО перейти к другим принципам устройства европейской безопасности не удастся, пока международное сообщество будет придерживаться парадигмы, сформировавшейся по итогам окончания холодной войны.

Об этом он сказал в эфире утреннего стрима RT «Летучка».

«До тех пор, пока мы будем оставаться в той парадигме, которая сформировалась после окончания холодной войны, в соответствии с которой расширение НАТО считалось безопасным для членов НАТО... Пока мы будем оставаться приверженными Парижской хартии для новой Европы, принятой в 1990-м году, о которой упоминал Столтенберг, изменить эту позицию НАТО и заставить коллективный Запад отойти от одних принципов и перейти к другим принципам устройства европейской безопасности не получится», — сказал Суслов.

Для этого нужно «фундаментально изменить контекст», отметил он.

«Сделать так, чтобы абсолютно понятно было, что дальнейшее гипотетическое расширение НАТО на Украину и Грузию ослабляет безопасность самого НАТО, в том числе США», — объяснил специалист.

Без подобного понимания изменить подход альянса к основам европейской безопасности не удастся, считает он.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что блок должен предоставить России юридические гарантии касательно своего нерасширения на восток.