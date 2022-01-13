Аналитик Суслов отметил основные трудности в вопросе остановки расширения НАТО
- AP
Об этом он сказал в эфире утреннего стрима RT «Летучка».
«До тех пор, пока мы будем оставаться в той парадигме, которая сформировалась после окончания холодной войны, в соответствии с которой расширение НАТО считалось безопасным для членов НАТО... Пока мы будем оставаться приверженными Парижской хартии для новой Европы, принятой в 1990-м году, о которой упоминал Столтенберг, изменить эту позицию НАТО и заставить коллективный Запад отойти от одних принципов и перейти к другим принципам устройства европейской безопасности не получится», — сказал Суслов.
Для этого нужно «фундаментально изменить контекст», отметил он.
«Сделать так, чтобы абсолютно понятно было, что дальнейшее гипотетическое расширение НАТО на Украину и Грузию ослабляет безопасность самого НАТО, в том числе США», — объяснил специалист.
Без подобного понимания изменить подход альянса к основам европейской безопасности не удастся, считает он.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что блок должен предоставить России юридические гарантии касательно своего нерасширения на восток.