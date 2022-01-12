Глава МИД Британии Трасс призвала Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной
- Gettyimages.ru
- © Leon Neal
«Великобритания и наши союзники ясно дали понять России, что её наращивание военного присутствия на границе с Украиной... неприемлемо», — сообщили в пресс-службе.
Трасс выразила осуждение якобы дестабилизирующей деятельности России и заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Единственный путь для России — это деэскалация и участие в конструктивных переговорах», — заключила глава британского МИД.
Ранее она выразила мнение, что Россия должна начать дипломатический диалог с другими странами для снижения напряжённости на границе с Украиной.
В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Великобритания «раскачивает» внутриполитическую ситуацию в России.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.