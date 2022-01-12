Политолог Светов заявил о необходимости реальных действий в переговорах России с США и НАТО

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что между союзниками по альянсу и Россией есть существенные разногласия, которые нелегко преодолеть.
Политолог Светов заявил о необходимости реальных действий в переговорах России с США и НАТО
  • AP

«У меня есть опасения (это о чём говорили представители МИД и российский президент Владимир Путин), что начинается процесс забалтывания. Давайте обсуждать, говорить, взвешивать. Я полагаю, что если диалог в таком ключе предполагается, то из этого ничего не выйдет. Представители России говорили о том, что мы больше не допустим того, чтобы были разговоры и (не было. — RT) никаких дел», — подчеркнул Светов.

По его мнению, можно проводить ещё заседания, но «нужны реальные сроки и реальные действия».

Ранее Столтенберг заявил, что между союзниками по альянсу и Россией есть существенные разногласия, которые нелегко преодолеть.

Также генсек заявил о готовности провести серию встреч с Россией, чтобы договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе.

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