Политолог Почта оценил отказ НАТО идти на компромисс с Россией по вопросу расширения

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что по итогам Совета Россия — НАТО альянс ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению НАТО.

«Я бы трактовал это как процесс, в котором в какой-то момент времени ничего ещё не решается окончательно. На самом деле это движение к какой-то цели», — сообщил эксперт.

По его мнению, наиболее важным в данной ситуации является то, что у России есть цель заявить о себе как о суверенном государстве со своими интересами, претензиями и требованиями.

«Да, конечно, не во всём нам пойдут навстречу. И это противоречит духу НАТО как организации, которая претендует сейчас на глобальные действия», — пояснил политолог.

Он отметил, что сейчас можно наблюдать начало процесса. Россия продолжит добиваться своего, считает Почта.

«Мы сопротивляемся, заявляем свои претензии, говорим о своих интересах. Пусть нас слушают. Будем стремиться к признанию в качестве равноправных», — заключил собеседник RT.

Ранее, по завершении заседания Совета Россия — НАТО, глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению.