Политолог Почта оценил отказ НАТО идти на компромисс с Россией по вопросу расширения
- Legion-Media
«Я бы трактовал это как процесс, в котором в какой-то момент времени ничего ещё не решается окончательно. На самом деле это движение к какой-то цели», — сообщил эксперт.
По его мнению, наиболее важным в данной ситуации является то, что у России есть цель заявить о себе как о суверенном государстве со своими интересами, претензиями и требованиями.
«Да, конечно, не во всём нам пойдут навстречу. И это противоречит духу НАТО как организации, которая претендует сейчас на глобальные действия», — пояснил политолог.
Он отметил, что сейчас можно наблюдать начало процесса. Россия продолжит добиваться своего, считает Почта.
«Мы сопротивляемся, заявляем свои претензии, говорим о своих интересах. Пусть нас слушают. Будем стремиться к признанию в качестве равноправных», — заключил собеседник RT.
Ранее, по завершении заседания Совета Россия — НАТО, глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению.