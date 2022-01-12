Шерман заявила на Совете Россия — НАТО, что каждая страна имеет право на выбор своего пути
- AP
«На Совете НАТО — Россия сегодня я подчеркнула фундаментальные принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать собственный путь», — написала Шерман в Twitter.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.
Заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.