В ЕП обеспокоены сообщениями о разработке Китаем оружия по «контролю над мозгом»

Итальянские европарламентарии Марко Кампоменози и Стефания Цамбелли вместе с группой коллег выразили обеспокоенность появившимися в СМИ сообщениями о том, что Китай якобы занимается разработкой оружия по «контролю над мозгом». Свою позицию по этому поводу политики сформулировали в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

В частности, евродепутаты напомнили, что Соединённые Штаты внесли Китайскую академию военной медицины и 11 аффилированных с ней биотехнологических исследовательских институтов в чёрный список экспортёров за то, что те якобы помогают военным КНР разрабатывать оружие для осуществления «контроля над мозгом».

По словам парламентариев, ссылающихся на заявления американских официальных лиц, Китай «разрабатывает способы дальнейшего применения в военной сфере новейших биотехнологических разработок».

«В числе проектов: редактирование генов, повышение человеческой работоспособности и нейрокомпьютерные интерфейсы», — уточнили они.

В связи с этим итальянские политики обратились к ЕК с вопросом, что к настоящему времени известно комиссии о выдвинутых против Китая обвинениях.

«Если в ходе дальнейших расследований обвинения будут подтверждены, примет ли Еврокомиссия какие-либо ответные меры?» — также поинтересовались они.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против ряда правительственных исследовательских институтов и частных технологических компаний Китая.

В Вашингтоне заявили, что попавшие под действие рестриктивных мер китайские организации среди прочего занимались «разработкой вооружений для контроля над мозгом». Подобные технологии, по мнению американской стороны, могут использоваться в «наступательных целях».

Как уточнялось, санкции США направлены в том числе на то, чтобы запретить использовать технологии страны в подобных иностранных проектах.