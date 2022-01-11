Белый дом: Байдена информируют о ходе переговоров с Россией в Европе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президента США Джо ​​Байдена информируют о ходе российско-американских переговоров в Европе.

«[Президент Байден] пристально следит, он получает практически ежедневно информацию о ходе переговоров», — приводит РИА Новости её слова.

Псаки отметила, что планов провести переговоры Байдена с российским лидером Владимиром Путиным пока нет.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что чётких дедлайнов по консультациям с США о гарантиях безопасности нет, но Россию не устроит бесконечное затягивание данного процесса.

Также Песков прокомментировал возможность разговора президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена о гарантиях безопасности.