Белый дом: Байдена информируют о ходе переговоров с Россией в Европе
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«[Президент Байден] пристально следит, он получает практически ежедневно информацию о ходе переговоров», — приводит РИА Новости её слова.
Псаки отметила, что планов провести переговоры Байдена с российским лидером Владимиром Путиным пока нет.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что чётких дедлайнов по консультациям с США о гарантиях безопасности нет, но Россию не устроит бесконечное затягивание данного процесса.
Также Песков прокомментировал возможность разговора президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена о гарантиях безопасности.