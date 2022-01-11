Песков высказался о возможности разговора Путина и Байдена по гарантиям безопасности

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность разговора президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена по гарантиям безопасности.
Песков высказался о возможности разговора Путина и Байдена по гарантиям безопасности
  • © AP Photo/Patrick Semansky

«Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Ещё раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивно полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но поводов для оптимизма пока не так много, работа будет продолжена», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что переговоры между Россией и США были долгими, глубокими и конкретными.

Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов.

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